Tempo di lettura: < 1 minuto

PAIDEIA JONY MARUSIC – Jony e Marusic si sono presentati nel tardo pomeriggio in Paideia per effettuare alcuni controlli medici. Lo spagnolo, oggi assente a Formello, è arrivato intorno alle 18:00 in clinica. Una botta al piede sinistro gli ha provocato dolore, costringendolo a dare forfait per la seduta di oggi. La sua situazione non preoccupa in vista del Bologna, così come quella di Adam Marusic. Il montenegrino, sopraggiunto poco dopo il compagno, ha accusato un lieve affaticamento. Le condizioni di entrambi verranno monitorate, ma al momento non destano allarmismi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.