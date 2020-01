Tempo di lettura: < 1 minuto

PAIDEIA LEIVA – Lucas Leiva salterà per squalifica il match contro il Brescia di domenica pomeriggio. Il brasiliano però secondo quanto appreso dalla redazione di Lazionews.eu, effettuerà una piccola operazione chirurgica al pollice della mano dolorante da dopo la sfida di Supercoppa con la Juventus. Il centrocampista che dovrebbe aver già raggiunto la clinica in mattinata, effettuerà l’intervento nel pomeriggio. L’ex Liverpool però non dovrebbe saltare alcuna gara esclusa la trasferta in Lombardia, infatti già da Lazio-Napoli scenderà in campo con l’ausilio di un tutore.