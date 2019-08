PAIDEIA – Questa mattina, Senad Lulic si è recato in paideia per effettuare dei controlli riguardo l’infortunio agli adduttori. Solo dopo i risultati degli esami odierni, si saprà se il bosniaco possa prender parte alla prima gara di campionato, prevista per il 25 agosto contro la Sampdoria. Salvo complicazioni però, il bosniaco scenderà in campo quasi sicuramente al derby del 1 settembre, così come Sergej Milinkovic.

AGGIORNAMENTO ORE 14.40 – Anche il serbo ha raggiunto nel primo pomeriggio la Paideia, così come Caicedo. Il centrocampista deve fare i conti con una distrazione inguinale, mentre per la Pantera si teme una lesione al polpaccio sinistro, rimediata durante l’amichevole vinta col Celta Vigo.