PAIDEIA VAVRO LAZIO – Denis Vavro è fermo dal 12 dicembre scorso, per una distrazione al legamento collaterale del ginocchio rimediata nel match Rennes-Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore slovacco si presenterà lunedì in Paideia per dei controlli clinici: il suo rientro in campo è previsto invece per metà gennaio.