INTERVISTE
Palazzi: “Gestendo meglio il digitale la Lazio toccherebbe i 5 milioni”
In un’intervista rilasciata a calcioefinanza.it, Giovanni Palazzi, presidente di StageUp, società che ha lanciato una piattaforma per valutare ex ante il valore degli accordi commerciali delle squadre calcistiche mediante l’intelligenza artificiale, Football Sponsor 360, ha evidenziato in che modo società come la Lazio potrebbero valorizzare al massimo le sponsorizzazioni.
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Le parole di Palazzi nell’intervista su come la Lazio potrebbe valorizzare le sponsorizzazioni
“Il calcio italiano lascia sul tavolo almeno il 30% del valore commerciale generato dalle sponsorizzazioni. In particolare penso alle società non di vertice: il Parma, ad esempio, con politiche digitali diverse potrebbe ottenere circa 3 milioni di euro in più. Solamente gestendo meglio il digitale, la Lazio potrebbe arrivare a 5 milioni”.
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