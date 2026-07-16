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INTERVISTE

Palazzi: “Gestendo meglio il digitale la Lazio toccherebbe i 5 milioni”

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1 ora ago

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Palazzi intervista Lazio sponsorizzazioni

In un’intervista rilasciata a calcioefinanza.it, Giovanni Palazzi, presidente di StageUp, società che ha lanciato una piattaforma per valutare ex ante il valore degli accordi commerciali delle squadre calcistiche mediante l’intelligenza artificiale, Football Sponsor 360, ha evidenziato in che modo società come la Lazio potrebbero valorizzare al massimo le sponsorizzazioni.

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Le parole di Palazzi nell’intervista su come la Lazio potrebbe valorizzare le sponsorizzazioni

“Il calcio italiano lascia sul tavolo almeno il 30% del valore commerciale generato dalle sponsorizzazioni. In particolare penso alle società non di vertice: il Parma, ad esempio, con politiche digitali diverse potrebbe ottenere circa 3 milioni di euro in più. Solamente gestendo meglio il digitale, la Lazio potrebbe arrivare a 5 milioni”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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