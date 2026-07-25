NOTIZIE
Palella Holdings: “Floridi non ha alcun coinvolgimento nell’Acireale”
Dopo la notizia del nuovo incarico per Emanuele Floridi come Advisory Board dell’Acireale, Palella Holdings, società proprietaria del club siciliano, ha voluto categoricamente smentire il coinvolgimento del dirigente nel club. Ecco il comunicato.
Leggi anche: Moretto: “Lazio su Gimenez ed Espì per l’attacco, ma i costi complicano tutto”
Palella Holdings su Floridi all’Acireale
ACIREALE (ITALPRESS) – “In un comunicato stampa Palella Holdings “desidera fornire una precisazione in merito ad alcune informazioni pubblicate sul proprio sito istituzionale”. In particolare “si precisa che la presenza di Emanuele Floridi nell’Advisory Board è riferita esclusivamente alle attività di consulenza strategica svolte a favore del Family Office nell’ambito editoriale, della comunicazione istituzionale, dei media e dei progetti di sviluppo editoriale. Tale incarico – sottolinea la nota – non riguarda in alcun modo il progetto sportivo dell’Acireale FC, né le attività di governance, gestione, indirizzo strategico o decisionale della società calcistica. Ogni eventuale riferimento alla presenza di Emanuele Floridi all’interno delle pagine dedicate all’Acireale FC deve pertanto essere interpretato esclusivamente quale richiamo al ruolo ricoperto nell’Advisory Board di Palella Holdings e non implica alcun coinvolgimento nelle attività sportive, manageriali o societarie del club”.
(ITALPRESS).
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Romagnoli – Al Sadd, adesso servirebbe un nuovo accordo con i qatarioti: la situazione
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Sfuma Comert: un’altra squadra di A ha anticipato la Lazio
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Lazio, Doekhi inizialmente solo alternativa a Diogo Leite: il retroscena
-
CALCIOMERCATO LAZIO11 ore ago
Anche il Celtic su Cancellieri: i dettagli