Connect with us

NOTIZIE

Palella: “Polymarket? La Lazio percepirà comunque un importo economico”

Published

3 ore ago

on

Palella Polymarket Lazio importo economico

Il caso Polymarket ha tenuto banco in casa Lazio negli scorsi giorni e così Salvatore Palella, imprenditore di Palcomm che ha curato l’accordo fra Lazio e la piattaforma, sul suo profilo X ha voluto fare chiarezza a riguardo. Ecco le sue parole.

Leggi anche: La Juventus mette gli occhi su Taylor: l’olandese piace a Spalletti

Le parole di Palella sul caso Polymarket-Lazio

“Come avevo anticipato. La Lazio percepirà comunque un importo economico, pur essendo libera di individuare e valorizzare un nuovo sponsor. L’operazione si è modificata esclusivamente per effetto delle indicazioni dell’ADM, non per un problema tra il club e Polymarket”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Amichevole 01/08/2026 · 11:00
Lazio
VS
Avellino
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 26/07/2026 · 18:00
Lazio
6-0
Finale
Flaminia Civita Castellana
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI