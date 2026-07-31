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Palella: “Polymarket? La Lazio percepirà comunque un importo economico”
Il caso Polymarket ha tenuto banco in casa Lazio negli scorsi giorni e così Salvatore Palella, imprenditore di Palcomm che ha curato l’accordo fra Lazio e la piattaforma, sul suo profilo X ha voluto fare chiarezza a riguardo. Ecco le sue parole.
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Le parole di Palella sul caso Polymarket-Lazio
“Come avevo anticipato. La Lazio percepirà comunque un importo economico, pur essendo libera di individuare e valorizzare un nuovo sponsor. L’operazione si è modificata esclusivamente per effetto delle indicazioni dell’ADM, non per un problema tra il club e Polymarket”.
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