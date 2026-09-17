INTERVISTE
Palladino: “Ero curioso di vedere Gattuso”
Il nuovo tecnico del Bologna Raffaele Palladino, durante la conferenza stampa di presentazione, ha citato il match dei rossoblù con la Lazio e mister Gattuso.
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Le parole di Palladino sulla Lazio e Gattuso in conferenza stampa.
“Sono venuto a vedere Bologna-Lazio. Quel weekend ho guardato tre partite diverse per studiare i nuovi allenatori. Ero curioso di Tedesco così come di Gattuso”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|Como
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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