Tempo di lettura: < 1 minuto

PALLADINO MONZA LAZIO FUTURO- Il tecnico del Monza Raffaele Palladino alla vigilia della sfida contro il Genoa ha parlato anche del suo futuro.

Le parole di Palladino sul suo Futuro

“Il mio futuro è la partita con il Genoa. Ci metto sempre tanto impegno e tanta passione in ciascuna cosa che faccio. Le voci sul mio futuro sono extra campo, perciò non mi interessano. Bisogna avere rispetto per la Lazio e per Sarri”.