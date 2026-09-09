Palma: “Sconfitta amara con la Lazio, era chiaro che avrebbero fatto il secondo gol”

Il difensore dell’Udinese Matteo Palma è tornato sulla sconfitta contro la Lazio durante la trasmissione “Udinese Tonight”.

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Le parole del difensore dell’Udinese Matteo Palma.

“È una sconfitta amara, almeno un punto lo potevamo fare. Abbiamo gestito male alcuni palloni, ci siamo abbassati presto, ad un certo punto era chiaro che avrebbero fatto il secondo gol.

Le nuove regole condizionano il gioco sotto ogni aspetto, hai molto meno tempo per respirare. Sul secondo gol Okoye sapeva di avere poco tempo per scaricare il pallone e anche se non avessimo perso palla solo Miller era scattato in avanti e avrebbe potuto fare ben poco. Lì Vojvoda era da solo in due contro uno, poteva fare poco, era difficile temporeggiare. Il braccetto o il centrocampista su quel lato avrebbero dovuto raddoppiare. In mezzo poi, come sul primo gol, è mancata la marcatura”.

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