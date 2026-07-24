Palmaroli duro: “A Lotito non frega nulla, preso allenatore aziendalista”

Il celebre vignettista noto per aver dato vita a “Le più belle frasi di Osho”, Federico Palmaroli, in quest’intervista per Radiosei è tornato a parlare di Lazio e lo ha fatto in un momento particolarmente delicato, soprattutto dopo che Claudio Lotito si è presentato a tutti come nuovo presidente della Reggina.

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Le parole di Palmaroli nell’intervista su Lotito e la Lazio

“Sinceramente non ho molte speranze rispetto alla situazione della Lazio. Mi auguravo che qualcosa potesse accadere dopo quella meravigliosa protesta in quel caldo pomeriggio di luglio, ma non è cambiato nulla. Se non renderci conto che siamo uniti. Per il resto, almeno che non ci siano delle trame sotterranee, Lotito ha ampiamente dimostrato di non fregarsene nulla. C’è stato quella vetrina di Reggio Calabria, è come se non lo sfiorasse nulla e questo dice molto del personaggio”

Palmaroli sullo sconforto dei tifosi

“La cosa peggiore che possa accadere è che subentri la rassegnazione da parte dei tifosi. Dopo una manifestazione così imponente non c’è stato nulla. Soli duemila abbonati poteranno anche ad una ricaduta economica, eppure lui appare impenetrabile. C’è il rischio di perdere le motivazioni, non è possibile restare impassibili di fronte a tutto questo. Poi non è che lui ti piazza il colpo di mercato che può far vacillare gli indecisi. Nulla, poi credo che abbia preso un altro allenatore aziendalista e questo è un altro problema. Neanche negli anni più bui abbiamo mai affrontato una situazione simili. C’era sempre un motivo per sperare, per sentirsi parte di una comunità. Ora c’è solo una percezione di impotenza. Non vorrei subentrasse uno scollamento generazionale”.

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