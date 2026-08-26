Palmeri: “La Lazio è da studiare in laboratorio. Pinamonti? Che colpo!”

Il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, ha elogiato la Lazio per le cifre a cui è riuscita a chiudere l’affare Pinamonti e ha presentato la strana situazione in cui si trovano costretti i tifosi della Lazio, nella condizione di supportare la propria squadra solo lontano dallo stadio di casa.

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Le parole di Palmeri sull’affare Pinamonti e sui tifosi della Lazio

“Non lo so mica se con Carnevali la Lazio sarebbe riuscita a prendere Pinamonti a soli 3 milioni + 10 di diritto. A quel prezzo la Lazio ha fatto un affarone. Ma del resto il Sassuolo pure va bene con il prestito di Sebastiano Esposito (anche se manca la punta). Il Cagliari…”

Sui tifosi della Lazio

“Che paradosso che la Lazio quest’anno sentirà la carica dei propri tifosi soprattutto in trasferta. Sicuramente un caso da laboratorio da studiare per capire se sarà ribaltato l’immarcescibile tabù casa trasferta mai smentito nella storia del calcio a ogni latitudine”.

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