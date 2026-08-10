Palmisani: “Lazio molto forte, ho fatto i complimenti a Rovella”

Dopo l’amichevole fra Frosinone e Lazio vinta in rimonta dai biancocelesti, il portiere della squadra ciociara Lorenzo Palmisani ha parlato di Rovella e della Lazio nell’intervista post partita. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Palmisani su Rovella e sulla Lazio

Palmisani su Rovella

“Mi sono messo in posizione e Rovella ha calciato molto bene, gli ho fatto i complimenti a fine partita. Ho fatto il mio dovere, una bella parata ma penso già a domani”.

Palmisani sulla partita

“È stata una bella partita, abbiamo incontrato un avversario molto forte. Siamo stati molto bravi a reggere la partita, loro hanno sfruttato le occasioni ma sono partite che ci fanno crescere tanto”.

Palmisani sul gol di Zaccagni

“Sul gol? Ho letto male io il cross, poteva fare qualcosa di più quando ha calciato. Errore mio, potevo leggere meglio il cross”.

Palmisani sul Frosinone

“Con l’arrivo del nuovo portiere è uno stimolo, non è sicuro che gioco. Durante gli allenamenti ci sproniamo a vicenda, c’è quella sana lealtà che ci fa dare il massimo l’uno dell’altro. Ci conoscevamo anche da prima, è una cosa bella. Appena abbiamo vinto il campionato ero subito con la testa sulla Serie A, non vedevo l’ora che cominciasse. Sono molto tranquillo, poi ho la fortuna di avere una famiglia che mi fa vivere tutto tranquillamente. Ho la fortuna di avere uno staff e un allenatore che mi fanno vivere le cose al meglio”.

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