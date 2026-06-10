Palombi confermato nell’U17, la Lazio guarda al futuro

Matteo Palombi, classe 2010, è arrivato pochi mesi fa dall’Accademia del Frosinone e in sole 11 presenze ha convinto tutti a Formello: l’estremo difensore difenderà ancora i pali biancocelesti la prossima stagione; il suo contratto con l’Under 17 è stato rinnovato anche per la stagione 2026-2027.

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Palombi è stato rinnovato dall’Under 17: il portiere resterà a Formello

La Lazio si è mossa per tempo e ha deciso di blindare uno dei suoi giovanissimi. In vista della prossima stagione, la società biancoceleste ha deciso di rinnovare il portiere Matteo Palombi, classe 2010, che giocherà con l’Under 17.

L’estremo difensore è arrivato dall’Accademia Frosinone a stagione in corso, ma negli ultimi mesi ha convinto tutti i dirigenti di Formello, a partire da quelli che avevano spinto per averlo con l’aquila sul petto. Ora resterà alla Lazio almeno per un altro anno, con la speranza che possa diventare un altro giovane portiere da lanciare, come Motta e Furlanetto. La Gazzetta regionale del Lazio ha confermato che le sole 11 presenze totalizzate sono state sufficienti per convincere lo staff delle giovanili biancocelesti a insistere su di lui.

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