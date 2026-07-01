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Il giovane talento Jacopo Pampinella passa dalla Lazio alla Roma

Published

1 ora ago

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Il giovane talento della Lazio Jacopo Pampinella passa da una sponda all’altra del Tevere e approda alla Roma, ufficiale il trasferimento.

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Chiuso il trasferimento di Pampinella dalla Lazio alla Roma

Come riporta Gazzetta Regionale, il classe 2012 Jacopo Pampinella della Lazio passa alla Roma. Tra i talenti più promettenti della sua categoria, il difensore che ha ben impressionato con i colori biancocelesti si appresta a vivere la sua prima stagione con la Roma.

Redazione Lazionews.eu
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Giornalista sportivo, trasmettere le mie passioni attraverso la scrittura è la missione che punto a trasformare nel mio lavoro. Laureato in Filosofia all'Università La Sapienza di Roma, con l'Abruzzo nel cuore.

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