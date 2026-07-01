NOTIZIE
Il giovane talento Jacopo Pampinella passa dalla Lazio alla Roma
Il giovane talento della Lazio Jacopo Pampinella passa da una sponda all’altra del Tevere e approda alla Roma, ufficiale il trasferimento.
Leggi anche: Sepe: “Gila sarebbe felicissimo di andare al Napoli, ama la città”
Chiuso il trasferimento di Pampinella dalla Lazio alla Roma
Come riporta Gazzetta Regionale, il classe 2012 Jacopo Pampinella della Lazio passa alla Roma. Tra i talenti più promettenti della sua categoria, il difensore che ha ben impressionato con i colori biancocelesti si appresta a vivere la sua prima stagione con la Roma.
Redazione Lazionews.eu
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO GRATIS SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO GRATIS SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO9 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
La Lazio fissa il prezzo di Gila: il Napoli prepara l’assalto
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Provedel-Inter: manca il via libera di Lotito per la cessione
-
NOTIZIE7 ore ago
Artistico fa gola a tutti: il Verona balza il pole