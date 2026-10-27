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Panatta: “Gattuso persona seria, Taylor lo ha rimesso subito a posto”
Adriano Panatta, ospite della Domenica Sportiva, ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro di Gennaro Gattuso alla guida della Lazio: ecco le sue dichiarazioni.
Leggi anche: Lazio, non sottovalutare il Mapei: il Sassuolo punta sul fattore campo
Le parole di Panatta sulla Lazio di Gattuso
“Gattuso è una persona seria, sta facendo un gran lavoro. Taylor non si è comportato bene? Gli ha fatto subito capire che per lavorare in questa squadra insieme a lui bisogna comportarsi in una certa maniera. Questo è un segnale importante, anche perché gli altri capiscono che non possono fare tanto i furbetti. Devo dire che la Lazio è organizzata benissimo in campo, gira bene sia in difesa che a centrocampo e in attacco. E i risultati si vedono. Ma deve ancora incontrare la Roma e l’Inter“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|8
|9
|Cagliari
|13
|8
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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