Panatta: “Gattuso persona seria, Taylor lo ha rimesso subito a posto”

Adriano Panatta, ospite della Domenica Sportiva, ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro di Gennaro Gattuso alla guida della Lazio: ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Panatta sulla Lazio di Gattuso

“Gattuso è una persona seria, sta facendo un gran lavoro. Taylor non si è comportato bene? Gli ha fatto subito capire che per lavorare in questa squadra insieme a lui bisogna comportarsi in una certa maniera. Questo è un segnale importante, anche perché gli altri capiscono che non possono fare tanto i furbetti. Devo dire che la Lazio è organizzata benissimo in campo, gira bene sia in difesa che a centrocampo e in attacco. E i risultati si vedono. Ma deve ancora incontrare la Roma e l’Inter“.

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