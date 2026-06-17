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INTERVISTE

Pancaro: “Allenare la Lazio ha sempre il suo fascino, ma per Rino sarà molto dura”

Published

3 ore ago

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Giuseppe Pancaro

Giuseppe Pancaro, ex terzino di Lazio e Milan, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato – tra le altre cose – anche del difficile momento che sta attraversando il club biancoceleste: ecco le sue parole.

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Le parole di Pancaro nell’intervista sulla Lazio

Allenare la Lazio, anche in un momento così difficile, ha sempre il suo fascino. Avrei accettato anche io come Gattuso. Detto questo, sicuramente per Rino sarà molto complicato fare bene, perché per tutte le cose che stanno accadendo, a partire dallo stadio vuoto, sarà molto difficile. Lui è una persona determinata, forse in un momento così critico lui in questa situazione non si tirerà indietro”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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