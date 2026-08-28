Pancaro: “Devi ragionare come se avessi una penalizzazione di dieci punti”

L’ex calciatore della Lazio Giuseppe Pancaro è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare dei colpi Frattesi e Pinamonti sul mercato, soffermandosi anche sull’aspetto dell’Olimpico vuoto.

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Le parole di Giuseppe Pancaro sugli ultimi colpi di mercato della Lazio.

“Le ultime operazione della Lazio sul mercato sono state ottime. Frattesi e Pinamonti sono ottimi giocatori, faranno bene. La premessa è che la Lazio si prepara ad affrontare un campionato in modo diverso rispetto alle altre. Senza i propri tifosi è certamente una squadra più debole. Nella situazione attuale, bisognerebbe ragionare come se ci fosse una penalizzazione di dieci punti. Alla lunga lo stadio pieno trascina e fornisce risultati. Questo non c’è e per questo è meno forte. Detto questo, mi aspetto un campionato di difficoltà.

Capire quali e quante siano non è facile. senza i propri tifosi la classica cambia, c’è poco da fare. Non è un caso che la Lazio a Bologna la Lazio abbia giocato in modo compatto e con vitalità. E’ stata una vittoria meritata, importantissima per il morale. Ho visto una squadra determinata, ha difeso ed attaccato in undici”.

Pancaro su Lotito.

“Lotito a Reggio Calabria mentre a Formello si aprono i cancelli? Io penso che sia arrivata una rottura insanabile. Non so, onestamente, cosa si possa fare per risolvere questo problema. I tifosi stanno dando dimostrazione di grande amore. Sono coerenti ed ineccepibili. La speranza è sempre che possa accadere qualcosa”.

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