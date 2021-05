Panchina Lazio, Mihajlovic: “Se sto bene a Bologna? Anche a Roma o Milano..”

- Advertisement -

PANCHINA LAZIO MIHAJLOVIC – Continuano a susseguirsi le voci circa il prossimo allenatore della Lazio, scottata dall’addio a sorpresa di Simone Inzaghi. A Cava de Tirreni per ricevere un premio, oggi Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichirazioni in merito alla sua situazione a Bologna. Queste le sue parole.

Le parole di Mihajlovic

“Si sapeva che ci sarebbero stati un sacco di cambiamenti, lo scorso anno anche per colpa del Covid-19 chi voleva cambiare non ha cambiato e chi ha cambiato ha sbagliato, perché non c’era la preparazione e tutto il resto… E’ normale ci siano tanti cambi nelle panchine. Ci sono quelli più sorprendenti, come Conte, ma gli altri c’era da aspettarselo.

Se sto bene a Bologna? Ma in Italia in generale si sta bene. Se sto a Roma, a Milano, a Bologna o a Genova sto bene. Io sono uno zingaro di natura, mi trovo bene da tutte le parti, specialmente in Italia che è un paese bellissimo. Mi piace mangiare bene, la moda e le macchine e in Italia è impossibile non trovarsi bene”.