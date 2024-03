Di Canio:"L'aggressione a Immobile è ridicola. La scorta di Lotito..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

DI CANIO IMMOBILE LOTITO - Nella puntata di Club, in onda su Sky Sport, Paolo Di Canio ha espresso il suo pensiero in merito agli eventi accaduti recentemente a Ciro Immobile. L'ex calciatore della Lazio si è inoltre soffermato sulla risposta di Claudio Lotito alle domande inerenti alle minacce al suo capitano. Di seguito le sue parole.

Le parole di Di Canio

“Castellanos ha chiamato tutti per Immobile. Hanno voluto dimostrare solidarietà. L’aggressione a Immobile è una cosa brutta, ridicola. Fosse stata anche solo una persona, anche solo una parola. È stato un atto da vigliacchi, poi anche davanti al figlio. Il presidente, ma che dice quelle cose. Ma per voi è normale come ha commentato Lotito? Che ha parlato della sua scorta che ha da anni? Per me no. Già con la storia del tradimento aveva messo un bel carico. Lui è il responsabile della Lazio, Immobile è un suo giocatore, un suo uomo e deve difenderlo. Ma è la normalità? Ma che discorsi sono? Noi vogliamo migliorare il calcio, ma bisogna partire da questi atteggiamenti che non sono di campo o altro. I proprietari dei club devono parlare con la testa e non come se fossero con gli amici al bar. Loro hanno delle responsabilità”.