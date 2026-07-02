INTERVISTE
Paparelli: “Quello che mi interessa è che i laziali siano uniti e si tengano sotto braccio”
Durante la manifestazione dei tifosi della Lazio contro la gestione del presidente Lotito, anche Gabriele Paparelli era parte del corteo e ha rilasciato un’intervista ai nostri inviati: non ha dato troppa importanza a quello che seguirà alla manifestazione, dicendo che per lui conta che i laziali stiano insieme, uniti e dimostrino lo stesso intento.
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L’intervista di Paparelli sull’unità dei laziali
“Io sono qui per prendrmi tutto l’amore possibile e immaginabile di un popolo che è unico e lo dimostra in manifestazioni come questa. L’affluenza che c’è oggi è fantastica e non mi interessa neanch sapere a che cosa porta. L’importante è che stiamo uniti, braccio sotto braccio, e non ci sconfiggerà mai nessuno”.
“Quello che sarà, sarà, non ci interessa. Quello che vogliamo, quello che ci interssa e oggi si vede è che i laziali siano uniti”.
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