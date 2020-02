Tempo di lettura: < 1 minuto

PAPARELLI LAZIO – Con le dirette avversarie impegnate nelle competizioni europee, la Lazio si sta preparando con più serenità per lla gara di domenica. Inzaghi sta cominciando a pensare all’assalto al primo posto, attualmente occupato dalla Juventus a +1 sui biancocelesti. I tifosi sognano in grande e tra questi c’è anche Gabriele Paparelli che, in occasione del suo compleanno, è stato contattato dalla radio ufficiale della Lazio. Paparelli ha scherzato ai microfoni del canale biancoceleste e ha parlato dell’essenza della lazialità. Ecco le sue parole.

“Mannaggia, questa Lazio mi ha rovinato il compleanno”

“Come mi sento? Beh, diciamo che Inzaghi potrebbe fare qualcosina in più, eh. E poi Acerbi e Lulic si sono fatti male, quindi le cose vanno così così. Mannaggia, questa Lazio mi ha rovinato il compleanno!”. Scherza così Gabriele Paparelli ai microfoni della radio ufficiale delle aquile.

Essere tifosi della Lazio

“Lo Scudetto sarebbe un regalo enorme. Sto venendo allo stadio sempre. Ho saltato solo Lazio-Inter perché era domenica sera. La squadra è partita per conto suo, non si ferma. Speriamo continui così. Il tifoso della Lazio esce fuori sempre. Sia nei momenti di felicità che di sofferenza, ricordo come in Serie B l’Olimpico fosse sempre pieno. C’è da sostenere il gruppo e i laziali ci sono. Allo stadio si respira sempre una grande atmosfera, tanti bambini, sta diventando una favola. Mi sto divertendo tanto e già questo mi basta, poi nel caso in cui ci dovesse essere la ciliegina sulla torta, come su quella del mio compleanno… Ben venga!”.

