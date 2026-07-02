INTERVISTE
Paradiso: “Come i romantici, anche noi puntiamo a qualcosa di più alto”
Tommaso Paradiso, cantante di nota fede laziale, ha tenuto un intervento sul palco di Piazza Ankara, in chiusura della manifestazione dei tifosi del 2 luglio: il vocalist ha parlato dei tifosi e delle loro aspettative.
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Paradiso e il suo intervento alla manifestazione sui tifosi e le loro aspettative
“Un applauso alla sparuta minoranza. In letteratura il romantico è quello che non si accontenta di vivere alla realtà che lo circonda, ma punta a qualcosa di più alto. Eccoci qui, siamo noi”.
“L’evento di oggi non è una cosa che riguarda un gruppo di persone, i tifosi di un settore: questo è tutto il popolo laziale. Sono le famiglie della Lazio. Ho visto bambini, nonne, padri, madri, non c’è distinzione. È un popolo contro uno. L’importante è esserci, il resto non conta. Io non ho vissuto la Lazio in B, ma mi dicono tutti della nostra unione, nulla poteva fermarci. Ora c’è una persona che ha detto che dobbiamo smettere di sognare, che dobbiamo fare ciò che dice lui. Questa è la dimostrazione che noi non siamo disposti a farlo”.
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