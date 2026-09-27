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Tommaso Paradiso: “La sosta Nazionali mi uccide il weekend”
La sosta del campionato di Serie A per gli impegni di Nations League non piace a molti, a cominciare dallo sfegatato laziale Tommaso Paradiso: il cantante, in un post Instagram, ha chiarito bene che cosa pensa del lungo stop.
Leggi anche: “Biancocelesti in Nations League: chi gioca oggi“
Il post di Tommaso Paradiso contro la sosta Nazionali
In una storia pubblicata nella giornata di ieri, e dunque non più disponibile, l’ex frontman dei Thegiornalisti ora solista ha scritto “La sosta Nazionali mi uccide il weekend” riferendosi al fatto che non può seguire la sua amata Lazio, come è solito fare nei fine settimana di campionato. Molti possono capirlo bene.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
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|5
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|2
|5
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|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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