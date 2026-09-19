Al pareggio dell’Inter esplode il settore ospiti del Penzo

I numerosi supporters biancocelesti che hanno seguito la Lazio a Venezia hanno iniziato a festeggiare un’ora prima dell’ingresso in campo delle due rivali: il motivo? I tifosi si sono entusiasmati per il pareggio dell’Inter contro la Roma all’Olimpico, nel big match delle 18.

Leggi anche: “LIVE Venezia Lazio: Gattuso conferma Noslin, le formazioni ufficiali“

I tifosi della Lazio festeggiano a Venezia il pareggio dell’Inter

Quando i giallorossi di Gasperini si sono fatti riprendere, nel secondo tempo, da Lautaro Martinez, che ha realizzato il secondo gol intorno all’80’, il Penzo è esploso nel suo settore ospiti. In quel momento, gran parte dei tifosi biancocelesti era già presente nel settore ospiti del Penzo e, come è arrivata la notizia della rete dell’argentino, lo spicchio ha esultato intonando poi cori contro la Roma. Nulla di strano: è derby anche a distanza, soprattutto quando si tratta di scontri importanti, d’alta classifica.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP