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Al pareggio dell’Inter esplode il settore ospiti del Penzo

Published

3 ore ago

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Tifosi della Lazio

I numerosi supporters biancocelesti che hanno seguito la Lazio a Venezia hanno iniziato a festeggiare un’ora prima dell’ingresso in campo delle due rivali: il motivo? I tifosi si sono entusiasmati per il pareggio dell’Inter contro la Roma all’Olimpico, nel big match delle 18.

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I tifosi della Lazio festeggiano a Venezia il pareggio dell’Inter

Quando i giallorossi di Gasperini si sono fatti riprendere, nel secondo tempo, da Lautaro Martinez, che ha realizzato il secondo gol intorno all’80’, il Penzo è esploso nel suo settore ospiti. In quel momento, gran parte dei tifosi biancocelesti era già presente nel settore ospiti del Penzo e, come è arrivata la notizia della rete dell’argentino, lo spicchio ha esultato intonando poi cori contro la Roma. Nulla di strano: è derby anche a distanza, soprattutto quando si tratta di scontri importanti, d’alta classifica.

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7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
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12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
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