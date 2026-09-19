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Al pareggio dell’Inter esplode il settore ospiti del Penzo
I numerosi supporters biancocelesti che hanno seguito la Lazio a Venezia hanno iniziato a festeggiare un’ora prima dell’ingresso in campo delle due rivali: il motivo? I tifosi si sono entusiasmati per il pareggio dell’Inter contro la Roma all’Olimpico, nel big match delle 18.
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I tifosi della Lazio festeggiano a Venezia il pareggio dell’Inter
Quando i giallorossi di Gasperini si sono fatti riprendere, nel secondo tempo, da Lautaro Martinez, che ha realizzato il secondo gol intorno all’80’, il Penzo è esploso nel suo settore ospiti. In quel momento, gran parte dei tifosi biancocelesti era già presente nel settore ospiti del Penzo e, come è arrivata la notizia della rete dell’argentino, lo spicchio ha esultato intonando poi cori contro la Roma. Nulla di strano: è derby anche a distanza, soprattutto quando si tratta di scontri importanti, d’alta classifica.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|Cagliari
|12
|5
|4
|Como
|10
|4
|5
|LAZIO
|10
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|6
|4
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|Atalanta
|6
|4
|12
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|6
|4
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|5
|14
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|4
|5
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|4
|5
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|3
|4
|17
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|2
|5
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|Parma
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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