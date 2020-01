Tempo di lettura: < 1 minuto

INGLESE PARMA INFORTUNIO – Stagione sfortunata per Roberto Inglese. L’attaccante del Parma è costretto ad alzare bandiera bianca per la seconda volta, dopo l’infortunio patito ieri durante il match di campionato contro la Juventus. Come si legge in un comunicato del club, “il giocatore si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra. Nei prossimi giorni sarà eseguita una consulenza specialistica per la migliore scelta terapeutica”.

Parma Lazio, Inglese non ci sarà

La diagnosi richiederebbe almeno due mesi e mezzo stop per il completo recupero. Se i tempi dovessero essere confermati, Inglese sarà indisponibile per il match di campionato contro la Lazio, in programma allo stadio Tardini il prossimo 9 febbraio.