PARMA BARILLÀ LAZIO – Questo pomeriggio la Lazio è stata sconfitta per 2-1 dalla Spal. Anche il Parma, prossimo avversario dei biancocelesti è stato sconfitto in questo turno dal Cagliari, per 3-1. Il centrocampista dei ducali, Barillà ha parlato così della sfida dell’Olimpico in zona mista.

“Non abbiamo paura”

“Sia noi che la Lazio siamo arrabbiati per come è andata oggi. Prepareremo la partita in settimana, non abbiamo paura di nessuno e la affronteremo tranquillamente”.