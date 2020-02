Tempo di lettura: 2 minuti

PARMA LAZIO PROBABILI FORMAZIONI – La Lazio dopo la battuta d’arresto nel match di recupero contro il Verona riparte dal Tardini. Ma sarà costretta a farlo senza due dei suoi uomini migliori: Milinkovic Savic e Stefan Radu. Buone notizie però sul fronte Cataldi che sarà convocato e Caicedo che stringerà i denti. In attacco, però Correa partirà al massimo dalla panchina. Rimane intoccabile Immobile, voglioso di tornare subito al gol dopo l’occasione mancata contro l’Hellas per allungare in classifica marcatori.

Come arriva la Lazio

Per la trasferta di Parma, dunque, il tecnico piacentino dovrà inevitabilmente fare dei cambi sia in difesa che a centrocampo. Davanti a Strakosha ci sarà l’intoccabile Acerbi, che potrebbe essere anche spostato sul centrosinistra. In quel caso Luiz Felipe agirebbe da centrale con Bastos, che al momento sembra favorito su Patric, titolare alla sua destra. Lazzari sarà confermato sulla destra, mentre c’è un dubbio per quanto riguarda Lulic: il bosniaco ha un problema alla caviglia, per questo si prepara Jony. In mezzo al campo Parolo sostituirà Milinkovic agendo sulla stessa linea di Leiva e Luis Alberto. Davanti Correa tenterà il recupero ma al massimo partirà dalla panchina: si va verso la solita coppia Caicedo-Immobile.

Come arriva il Parma

Anche per il Parma ci sono delle defezioni importanti. Su tutti: Inglese e Sepe non ci saranno sicuramente. Da valutare invece Gagliolo, Cornelius, Scozzarella e Kulusevski. A questi va aggiunto come assente anche Gervinho, ancora fuori rosa. Quindi, D’Aversa dovrà fare bene i conti con gli uomini a disposizione. Acciaccati ma recuperati Brugman e Laurini. In porta è possibile la conferma di Colombi, che ha avuto un’ottima prestazione Cagliari, nonostante scalpiti il neoacquisto Radu. L’attacco, invece, sarà totalmente da inventare, uno tra Sprocati e Caprari potrebbe essere impiegato come prima punta.

Parma – Lazio

Serie A TIM 2019-2020, 23ª giornata

Stadio Ennio Tardini di Parma – domenica 9 febbraio, ore 18:00

Probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Radu; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Kurtic, Cornelius, Siligardi. A disp.: Colombi, Corvi, Dermaku, Regini, Pezzella, Laurini, Grassi, Barillà, Scozzarella, Karamoh, Kulusevski, Sprocati. All.: Roberto D’Aversa.

INDISPONIBILI: Adorante, Gervinho, Inglese, Sepe

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Darmian, Hernani

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Patric, Silva, Marusic, D. Anderson, Minala, Cataldi, Lukaku, Lulic, A. Anderson, Correa, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: in dubbio Lulic

SQUALIFICATI: Milinkovic, Radu

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Immobile, Luiz Felipe

Sestina arbitrale

PARMA – LAZIO

DI BELLO

LIBERTI – PRENNA

IV: MINELLI

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI

