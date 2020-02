Tempo di lettura: < 1 minuto

PARMA LAZIO TIFOSI TARDINI – L’entusiasmo in ambiente biancoceleste è tanto. La squadra naviga nelle zone alte della classifica, gioca una meraviglia e quest’oggi vincendo a Parma potrebbe portarsi a -1 dalla vetta della classifica occupata dalla Juventus. A sostenere la Lazio in una trasferta insidiosa, ci saranno i suoi tifosi. In gran numero, pronti a occupare l’intero settore ospiti dello stadio Tardini.

Parma Lazio, trasferta da record per i tifosi

Come riporta il Corriere dello Sport, sono 3800 i biglietti venduti; ovvero la capienza totale del settore ospiti del Tardini. Sarà una trasferta da record, così come successe del 2018 quando i gialloblu tornarono in Serie A. Una marea biancoceleste è pronta a invadere Parma e spingere la Lazio verso la vittoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.