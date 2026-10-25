NOTIZIE
Che spettacolo la Lazio di Gattuso: le pagelle dei quotidiani per Ringhio
La Lazio ha trovato un’altra grande vittoria e buona parte del merito va al suo allenatore: battendo il Parma i biancocelesti e Gattuso si regalano una notte da prima in classifica, aspettando l’Inter a San Siro contro la Fiorentina; le pagelle dei quotidiani applaudono il lavoro del tecnico.
Leggi anche: “Rinascita Lazio: Gattuso ora prova la fuga“
Le pagelle dei quotidiani sportivi per Gattuso
IL CORRIERE DELLO SPORT – Gattuso 7,5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT – Gattuso 7.
TUTTOSPORT – Gattuso 7,5.
IL MESSAGGERO – Gattuso 7,5.
LA REPUBBLICA – Gattuso 7,5.
IL CORRIERE DELLA SERA – Gattuso 7.
IL TEMPO – Gattuso 7,5.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|22
|8
|2
|Inter
|19
|7
|3
|Roma
|18
|7
|4
|Como
|17
|8
|5
|Milan
|15
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Torino
|13
|8
|8
|Cagliari
|13
|8
|9
|Juventus
|11
|7
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|9
|7
|12
|Lecce
|9
|7
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Udinese
|4
|7
|17
|Genoa
|4
|7
|18
|Fiorentina
|4
|7
|19
|Parma
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI2 giorni ago
La tabella per il recupero di Marusic: si attendono novità
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Semaforo arancione per Rovella: lesione superata ma il recupero resta lontano
-
NOTIZIE6 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI18 minuti ago
Allarme Gudmundsson, Gattuso spera nel miracolo: ecco come stanno le cose