PARMA LAZIO PORTIERE – Il Parma, come annunciato sul proprio profilo Instagram, perde Luigi Sepe per un periodo di tempo che va da 1 a 3 mesi. Mancherà quindi il portiere italiano nella sfida contro la Lazio il prossimo 9 febbraio.

I sostituti

Per compensare l’assenza di Sepe, il DS del Parma Faggiano sta cercando un sostituto. La prima idea è stata quella di puntare su Ionut Radu, di proprietà dell’Inter che è in prestito al Genoa. L’incontro con la dirigenza nerazzurra, però, non è andata come sperato e per questo motivo il club emiliano virerà su Robin Olsen, di proprietà della Roma in uscita dal prestito Cagliari, o sullo svincolato Emiliano Viviano.

