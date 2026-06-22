Parolo pronto ad una nuova esperienza da allenatore dopo la stagione col Milan U16

Marco Parolo può tornare in panchina: dopo la stagione alla guida del Milan U16 e la parentesi da commentatore per i Mondiali in corso, l’ex centrocampista della Lazio è pronto per una nuova avventura da allenatore, la Fiorentina lo valuta per la guida della formazione primavera.

Leggi anche: Rambaudi: “Lotito-Reggina? La Lazio deve essere la priorità rispetto a qualsiasi altro club”

Ex Lazio, Parolo in lista per il ruolo di allenatore della Fiorentina Primavera

Marco Parolo potrebbe presto tornare ad allenare. L’ex centrocampista della Lazio, attualmente impegnato come opinionista durante i Mondiali 2026 per un’emittente della Svizzera italiana, sarebbe pronto ad una nuova opportunità in panchina. Dopo l’esperienza maturata nella scorsa stagione alla guida del Milan Under 16, Parolo intende compiere un passo in avanti nel proprio percorso da tecnico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo nome sarebbe finito nella lista dei profili valutati per la panchina della Fiorentina Primavera.

La candidatura dell’ex biancoceleste avrebbe preso quota dopo il venir meno dell’ipotesi Leonardo Bonucci, inizialmente considerato tra i principali favoriti. Parolo, però, non sarebbe l’unico nome in corsa: per il ruolo restano infatti da superare anche le candidature di Alessandro Diamanti, Daniele Buzzegoli e Marco Capparella.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP