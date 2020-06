Tempo di lettura: < 1 minuto

MARCO PAROLO LAZIO – Marco Parolo ha rilasciato un’intervista esclusiva a Dazn per il nuovo format Countdown to…Serie A. Queste le sue parole in vista del match con l’Atalanta.

L’intervista di Parolo

“La svolta della nostra stagione è stata Lazio-Atalanta. Nell’intervallo eravamo sotto di tre reti: ci siamo guardati, non c’è stato tanto bisogno di parole, oppure una litigata che uno si potrebbe aspettare in un momento così: era come se ognuno dentro di sé avesse capito che bisognava cambiare, più per il bene della squadra che per il proprio bene. Il rigore del 3-3 di Immobile ci ha cambiato la stagione, perché se perdevi 3-2 avevi comunque perso. Quella è stata la partita dell’orgoglio, della voglia, della caparbietà. È stata una reazione di squadra con una fame, che poi ci siamo portati in altre partite: abbiamo vinto tante gare negli ultimi minuti, perché la squadra ci ha sempre creduto e ha dimostrato di saper sempre lottare con i denti per ottenere una vittoria. Sarei felicissimo di vivere un’estate così da tifoso ci saranno partite tutte le sere d’estate, belle da vedere con un amico, ovviamente ad un metro di distanza. È una bella immagine che possiamo dare del calcio italiano e sono convinto che sarà così”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.