MARCO PAROLO NAPOLI LAZIO – Al termine del match contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, del canale tematico del club e in mixed zone Marco Parolo, centrocampista biancoceleste. Il jolly di Inzaghi è sceso quest’oggi in campo per sostituire Luis Alberto, disputando una buona partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Napoli-Lazio

“Oggi ci è mancato solo il gol ed un po’ di fortuna. La partita è stata fatta bene, nonostante il Napoli abbia iniziato alla grande con un gol di pregevole fattura di Insigne. È mancato qualcosa, abbiamo giocato bene e c’era la voglia. Abbiamo dato tutto in campo. Usciamo a testa alta, ma siamo sempre fuori”.

Il derby

“Sicuramente per noi era importante venire qui e fare la partita. Penso che con questo spirito e voglia affronteremo anche il derby che è una partita molto importante per noi e daremo l’anima per vincerla. Sappiamo cosa voglia dire giocarlo, vogliamo dare ai nostri tifosi un’altra gioia. Loro sono sempre con noi e se la meritano. Vincere significherebbe tanto, sarebbe una piccola ciliegina sperando di prenderci poi la torta a fine stagione”.

Europa

“Le partite che abbiamo disputato in Europa sono state sulla falsa riga di questa, abbiamo creato molto e concretizzato poco. Come contro il Celtic. Siamo più concreti in campionato e meno nelle coppe”.

La mentalità della Lazio

“Secondo me abbiamo fatto un percorso di crescita. La vittoria della Coppa Italia ci ha dato più sicurezza e ci ha fatto crescere a partire dallo staff fino ai giocatori. Si sta costruendo qualcosa di solido. Quest’anno si è dimostrato che tutte le partite che giochiamo, le giochiamo sempre a viso aperto, cercando di ottenere il massimo.”

La striscia positiva dopo l’Atalanta

“Dopo quel primo tempo c’è stato un patto nello spogliatoio. Quello è stato un episodio che ha compattato il gruppo. Nonostante giocassimo bene in quel momento, non riuscivamo a trovare il risultato. Dopo quella partita abbiamo trovato una striscia importante di vittorie, ma la nostra mentalità è cambiata da inizio stagione”.

Lucas Leiva

“Lucas è un grande giocatore e ci dispiace per come sia andata, ma per fortuna non è squalificato in campionato. Prende la palla e viene ammonito, poi impreca verso se stesso. In questi casi l’errore dell’arbitro è voler pareggiare a tutti i costi le situazioni.”