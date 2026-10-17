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Lazio in partenza, sfida lanciata alla Juve – FOTO
Terminata la conferenza stampa di mister Gattuso, la Lazio è partita alla volta di Torino dove domenica sera alle 20:45 affronterà la Juventus nel big match valido per la settima giornata della Serie A 2026-2027.
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La partenza della Lazio alla volta di Torino per affrontare la Juventus nel big match di domenica sera.
Calcio di inizio alle 20:45 di domenica 18 ottobre allo Stadium di Torino. La Lazio ha lasciato la Capitale oggi pomeriggio per recarsi nel capoluogo piemontese dove domani sera affronterà la Vecchia Signora. Il club sui social ha condiviso alcune foto della partenza della squadra con la didascalia “Torino, ci vediamo presto 🛫” .
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|13
|6
|5
|Milan
|12
|6
|6
|Como
|11
|6
|7
|Juventus
|11
|6
|8
|Napoli
|10
|6
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Atalanta
|9
|6
|11
|Sassuolo
|8
|6
|12
|Torino
|7
|6
|13
|Lecce
|6
|6
|14
|Bologna
|5
|6
|15
|Udinese
|4
|6
|16
|Monza
|4
|6
|17
|Parma
|4
|6
|18
|Genoa
|4
|6
|19
|Fiorentina
|4
|6
|20
|Venezia
|0
|6
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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