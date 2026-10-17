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Lazio in partenza, sfida lanciata alla Juve – FOTO

Published

38 minuti ago

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partenza lazio juventus torino

Terminata la conferenza stampa di mister Gattuso, la Lazio è partita alla volta di Torino dove domenica sera alle 20:45 affronterà la Juventus nel big match valido per la settima giornata della Serie A 2026-2027.

LEGGI ANCHE: La Juve soffre un certo tipo di squadre: come approccerà la Lazio?

La partenza della Lazio alla volta di Torino per affrontare la Juventus nel big match di domenica sera.

Calcio di inizio alle 20:45 di domenica 18 ottobre allo Stadium di Torino. La Lazio ha lasciato la Capitale oggi pomeriggio per recarsi nel capoluogo piemontese dove domani sera affronterà la Vecchia Signora. Il club sui social ha condiviso alcune foto della partenza della squadra con la didascalia “Torino, ci vediamo presto 🛫” .

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
10 Atalanta 9 6
11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
16 Monza 4 6
17 Parma 4 6
18 Genoa 4 6
19 Fiorentina 4 6
20 Venezia 0 6
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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