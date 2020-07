Tempo di lettura: < 1 minuto

PASQUAL LAZIO – Sabato sera la Lazio è stata sconfitta 3-0 dal Milan, scivolando a -7 dalla Juventus. L’ex difensore della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato così dei biancocelesti ai microfoni di Tmw.

Le parole di Pasqual

La Lazio è creata per giocare una volta a settimana, e arrivi a un punto in cui devi fare i conti con infortuni, acciacchi e squalifiche. In un campionato normale altrimenti avrebbero potuto essere l’anti-Juve”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.