Patric premiato per le 200 presenze in maglia biancoceleste

PATRIC 200 PRESENZE LAZIO - Non c'è solo Ciro Immobile. Anche Gabarron Patric ha raggiunto un ragguardevole traguardo in settimana. Il difensore spagnolo, entrando a gara in corso nella sfida di Champions League con il Bayern Monaco, ha toccato le 200 presenze con la maglia della Lazio. Motivo per cui è stato premiato davanti all'intero stadio Olimpico prima della sfida al Bologna.

Lazio, Patric premiato per le 200 presenze

"Mercoledì, nella gara di Champions League contro il Bayern Monaco, Patric è sceso in campo nei minuti finali dopo alcune settimane ai box. Un gettone più importante degli altri - si legge sul sito ufficiale del club capitolino -. Il centrale spagnolo ha infatti raggiunto la quota di 200 presenze in biancoceleste". E da pochi minuti è stato premiato con una targa al centro dello stadio Olimpico, ricevendo l'affetto e l'applauso di tutti i tifosi presenti.