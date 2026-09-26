Patric può salutare, offerta dall’Al-Ittifaq

Dopo l’ennesimo anno travagliato con la casacca biancoceleste, Patric potrebbe dire addio alla Lazio: l’Al-Ittifaq avrebbe presentato un’offerta al difensore spagnolo, ecco i dettagli.

LEGGI ANCHE: Italia Belgio, all’Olimpico spunta uno striscione contro Lotito: “Libera la Lazio!” (FT)

Patric verso l’addio alla Lazio, Al-Ittifaq interessata allo spagnolo: tutti gli aggiornamenti.

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, Patric potrebbe lasciare la Lazio dopo 11 anni e 244 presenze con la maglia delle aquile. Il difensore ex Barcellona avrebbe ricevuto un’offerta dall’Al-Ittifaq, club degli Emirati Arabi Uniti, che milita nella seconda divisione del campionato emiratino. L’allenatore è l’ex Juventus Paolo Montero e nella rosa sono già presenti vecchie conoscenze del calcio italiano come Balotelli e Douglas Costa.

La Lazio e il giocatore spagnolo stanno lavorando per una risoluzione consensuale del contratto, che scadrà il prossimo giugno. Patric avrebbe già una base di intesa con l’Al-Ittifaq, c’è tempo fino a lunedì per chiudere con la società di Dubai.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP