CALCIOMERCATO LAZIO
Patric può salutare, offerta dall’Al-Ittifaq
Dopo l’ennesimo anno travagliato con la casacca biancoceleste, Patric potrebbe dire addio alla Lazio: l’Al-Ittifaq avrebbe presentato un’offerta al difensore spagnolo, ecco i dettagli.
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Patric verso l’addio alla Lazio, Al-Ittifaq interessata allo spagnolo: tutti gli aggiornamenti.
Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, Patric potrebbe lasciare la Lazio dopo 11 anni e 244 presenze con la maglia delle aquile. Il difensore ex Barcellona avrebbe ricevuto un’offerta dall’Al-Ittifaq, club degli Emirati Arabi Uniti, che milita nella seconda divisione del campionato emiratino. L’allenatore è l’ex Juventus Paolo Montero e nella rosa sono già presenti vecchie conoscenze del calcio italiano come Balotelli e Douglas Costa.
La Lazio e il giocatore spagnolo stanno lavorando per una risoluzione consensuale del contratto, che scadrà il prossimo giugno. Patric avrebbe già una base di intesa con l’Al-Ittifaq, c’è tempo fino a lunedì per chiudere con la società di Dubai.
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