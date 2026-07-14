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INFORTUNATI

Formello, svelato il perché dell’assenza di Patric: c’è il comunicato ufficiale della Lazio

Published

2 ore ago

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Patric assenza comunicato ufficiale Lazio

Patric non si è allenato con il resto del gruppo durante il secondo giorno di ritiro a Formello, si è parlato di un possibile infortunio ma anche di alcuni permessi dati al giocatore spagnolo, ora a fare chiarezza ci ha pensato la Lazio attraverso un comunicato ufficiale: questo il motivo dell’assenza.

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Assenza Patric: spunta il comunicato ufficiale della Lazio

Qualche guaio fisico per il difensore biancoceleste che, in accordo con lo staff medico della Lazio, osserverà alcuni giorni di riposo. Ecco cosa recita il comunicato ufficiale: “La S.S. Lazio comunica che il calciatore Patricio Gabarron Gil, su indicazione del Professor Francesco Franceschi e del medico sociale Professor Pietro Monachino, è stato autorizzato a osservare alcuni giorni di temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

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