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Patric: versioni contrastanti sulla sua assenza a Formello: i dettagli
Girano più versioni circa l’assenza di Patric al raduno di Formello e l’unica certezza è che Gattuso si trova a lavorare con un difensore in meno all’appello.
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Le due versioni sull’assenza di Patric a Formello
Come affermato da La Repubblica nella sua edizione odierna, circolano due versioni sull’assenza di Patric a Formello. La prima che arriva da Formello vorrebbe il giocatore influenzato mentre la seconda che il giocatore sia in permesso.
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