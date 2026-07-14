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Patric: versioni contrastanti sulla sua assenza a Formello: i dettagli

Published

2 ore ago

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Centro sportivo di Formello Lazionews.eu

Girano più versioni circa l’assenza di Patric al raduno di Formello e l’unica certezza è che Gattuso si trova a lavorare con un difensore in meno all’appello.

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Le due versioni sull’assenza di Patric a Formello

Come affermato da La Repubblica nella sua edizione odierna, circolano due versioni sull’assenza di Patric a Formello. La prima che arriva da Formello vorrebbe il giocatore influenzato mentre la seconda che il giocatore sia in permesso.

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