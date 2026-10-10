Esordio con vittoria per Patric con l’Al-Ittifaq – FOTO

Grande entusiasmo mostrato sui social dall’ex Lazio Patric per l’esordio con l’Al-Ittifaq con vittoria per 1-0 sull’Al Thaid.

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Parte con un successo l’avventura di Patric all’Al-Ittifaq.

Il difensore spagnolo ex Lazio ha debuttato con la maglia dell’Al-Ittifaq portando a casa una vittoria sull’Al Thaid per 1-0. Patric ha condiviso la propria soddisfazione sui social dove ha postato delle foto in campo con la sua nuova squadra.

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