Patric: il futuro resta un rebus ma il doppio ruolo può agevolarne il rinnovo

Tra i giocatori che più hanno stupito in casa Lazio nell’ultimo periodo c’è sicuramente Patric che Sarri ha reinventato centrocampista e secondo Il Messaggero per lui potrebbero aprirsi spiragli di rinnovo.

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Anche per Patric discorsi rinviati a fine stagione

AGGIORNAMENTO 10 GIUGNO – Il nuovo ruolo da regista in cui ha giocato durante questa stagione, potrebbe essere determinante per il futuro di Patric. Secondo quanto riporta Il Messaggero infatti, Gennaro Gattuso potrebbe utilizzare il difensore spagnolo come alternativa a Cataldi e Nicolò Rovella. Patric ha il contratto in scadenza nel 2027, e nel corso della prossima che per lui sarà la dodicesima stagione, la Lazio deciderà se rinnovarlo.

Quella attualmente in corso per Patric è l’undicesima stagione con la maglia della Lazio, ma forse la più importante. Nel momento del bisogno ha saputo farsi trovare pronto anche ricoprendo un ruolo non suo come quello del centrocampista. Sarri è riuscito a reinventarlo e questo potrebbe essere utile anche in ottica rinnovo. Al momento tuttavia come evidenziato dal quotidiano non esiste una trattativa avviata con la società e ogni discorso come per tanti altri, mister incluso, è rinviato al termine della stagione.

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