PATRIC LAZIO – In questo inizio di campionato, Patric è diventato un vero e proprio talismano per la Lazio. Lo spagnolo quest’oggi ha presenziato alla presentazione del nuovo negozio ufficiale del club biancoceleste a Valmontone. Il difensore è poi intervenuto ai nostri microfoni e sul canale ufficiale dei capitolini.

Campionato

“Quando si va bene è ancora più bello vedere i tifosi, stiamo facendo un ottimo campionato, vogliamo continuare così. L’ambiente quando si vince è positivo, più bello. Siamo contenti del nostro andamento, ora dobbiamo continuare così. Mi trovo bene con Adekanye, siamo stati insieme a Barcellona per tre anni, è un bravo ragazzo che si è integrato alla grande.”

Nuovo ruolo

“Mi piace il ruolo che mi ha dato Inzaghi da centrale di destra in difesa. Mi piace costruire il gioco da dietro, rientra nelle mie caratteristiche. Lazio imbattuta quando sono in campo? Mi fa piacere, spero che questa statistica continui a lungo. Mi fa piacere ricevere l’affetto dei tifosi, vogliamo fare una grande stagione anche per loro. Stiamo giocando bene, dobbiamo andare avanti con questo spirito fino a Natale.”

Squadra

“Abbiamo una squadra importante, non dobbiamo porci obiettivi. La sosta cambia poco, la condizione fisica non cambia in una settimana. Mi dispiace per la mancata convocazione di Luis Alberto, avrebbe meritato la convocazione con la Spagna. Quando è un buon momento è piacevole condividere con i tifosi. Anche l’ambiente è molto sereno e siamo contenti per come sta andando”.