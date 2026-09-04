Patric e Pellegrini fuori lista: ma il reintegro resta possibile

Tra i giocatori attualmente esclusi dalla lista della Lazio ci sono Patric e Luca Pellegrini, anche se le loro situazioni sono differenti. Per il difensore è ancora presto per capire se ci sarà la possibilità di rientrare, mentre per il terzino la porta non è affatto chiusa, nonostante la decisione della società di escluderlo.

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La lista della Lazio: Pellegrini e Patric possono tornare

La Lazio ha lasciato tre slot liberi in lista, ai quali si aggiunge quello destinato a un giocatore cresciuto nel settore giovanile biancoceleste. Al momento, però, il club non sembra intenzionato a riempirli necessariamente, continuando a valutare con calma anche le opportunità offerte dal mercato degli svincolati. Come riportato da Il Messaggero, la possibilità di modificare la lista deriva da una modifica al regolamento FIGC approvata lo scorso 26 maggio, nello specifico attraverso il comma 5. La nuova disposizione consente infatti di reintegrare in lista giocatori già tesserati in qualsiasi momento. Una norma che potrebbe quindi rivelarsi importante per la Lazio, che mantiene ancora margine di manovra sia per quanto riguarda Pellegrini e Patric sia per eventuali interventi sul mercato degli svincolati.



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