Patric saluta la Lazio: “Grazie laziali, per sempre uno di voi” (VIDEO)

Attraverso un video pubblicato sui canali social della Lazio, Patric ha porto il suo saluto ai tifosi biancocelesti che per undici stagioni l’hanno sostenuto: il suo trasferimento all’Al-Ittifaq è infatti ora ufficiale.

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Patric vola negli Emirati: il messaggio di saluto ai tifosi della Lazio

“Ciao laziali, sono arrivato qui che ero un bambino e me ne vado da uomo e in mezzo ci siete voi. Nemmeno nei miei sogni più belli avrei potuto immaginare una storia d’amore così. Abbiamo vinto, perso, sofferto, festeggiato. Abbiamo vissuto notti di Champions, battaglie in Europa, finali, trofei e record che rimarranno nella storia. Ma sapete una cosa? Alla fine di tutto questo, quello che porterò davvero con me non sono i numeri. È l’amore, il vostro amore, quello vero, quello che a volte fa male. Siete stati come dei genitori con un figlio: siete stati duri con me quando sbagliavo, mi avete detto cose che facevano male quando me lo meritavo, ma quando ho dato tutto a me stesso, mi avete rispettato, difeso e amato e io non lo dimenticherò mai”.

“Questa maglia mi ha fatto cadere e rialzare. Mi ha fatto soffrire, gioire, crescere. Mi ha fatto diventare l’uomo che sono oggi. Ho sempre detto che sarei rimasto fino a quando avessi sentito di poter dare tutto a me stesso alla Lazio e che quando non fosse più stato così, sarei stato io il primo a farmi da parte, qualsiasi fosse la convenienza per me. Oggi lo faccio con il cuore pieno. Non so se riuscirete mai a capire quanto vi ho voluto bene, quanto vi voglio bene. Sono arrivato da bambino, me ne vado da uomo, ma una parte di me rimarrà qui per sempre. Grazie di tutto laziali, per sempre uno di voi”.

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