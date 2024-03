Patric su Sarri: "Dobbiamo andare avanti, alla fine conta la maglia"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PATRIC SARRI LAZIO SCUOLE - Il calciatore della Lazio scelto per presenziare all'evento 'La Lazio nelle scuole', che oggi ha fatto tappa presso l'Istituto Comprensivo 'via dei Sesami 20', è Patric. Il difensore spagnolo ha parlato anche dell'addio di Sarri, dicendo la sua sulla questione.

Patric parla di Sarri durante 'La Lazio nelle scuole'

Patric ha dichiarato ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Penso che 'La Lazio nelle scuole' sia un evento importantissimo, ma quando sei più grande vedi questi bambini da un altro punto di vista. Spero di essere loro esempio, dargli un consiglio è stato un piacere".

Sui suoi miglioramenti

"Io sento di essere migliorato sotto molti aspetti. Ho capito che l'importante non è non sbagliare, ma capire i propri errori".

Sulle dimissioni di Sarri

"A livello personale non me lo aspettavo. Non voglio parlarne perché dobbiamo andare avanti. Alla fine conta la maglia, noi, giocatori e allenatori, andiamo e veniamo. Maurizio per me è stato più di un allenatore, un vero uomo. Trovare in questa vita persone con valori veri è difficile. Quando una persona va via e piangi penso che vuol dire che ha fatto qualcosa di importante nella tua vita, non solo nel calcio".

Sulle sue condizioni

"Quando sei in un momento buono la vita ti colpisce, ora sto attraversando questo problema, voglio dimostrare di essere migliorato e di saperne uscire. Avevo questa frattura alla spalla, ora ho accusato un po' di pubalgia perché sono tornato troppo in fretta per giocare contro il Bayern. Sto soffrendo molto, ma non vedo l'ora di tornare".