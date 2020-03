Tempo di lettura: < 1 minuto

PATRIC LAZIO – Nella Lazio dei quattro tenori un ruolo da co-protagonista se lo riserva anche Gil Patric. Il terzino spagnolo rappresenta una risorsa preziosa per Simone Inzaghi, e può essere considerato l’uomo della svolta di questa stagione. Il suo ingresso in campo, al minuto 46 di Lazio-Atalanta, ha contribuito alla rimonta capitolina da 0-3 a 3-3. Da lì in poi tutta un’altra squadra, e un altro Patric. Titolare in 4 delle ultime 5 partite, il terzino è arrivato già a 15 presenze e un gol (in Coppa Italia) e ha superato per minuti giocati anche Caicedo e Parolo. Un giocatore rinato, che suo papà Ambrosio ha raccontato al Corriere dello Sport.

Patric raccontato da papà Ambrosio

“Che felicità quando arrivò l’offerta della Lazio, ottima squadra e magnifica città, tra le tante proposte non c’era più nulla su cui riflettere. Da bambino era del Real Madrid, ma poi quando è passato al Barcellona il suo cuore si è diviso. Le prime maglie che gli ho regalato infatti erano di Raul e Xavi. L’ho visto combattere per il suo sogno sin da quando era piccolo. E lo ha fatto rimanendo la stessa persona. Non è mai cambiato”.

