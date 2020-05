Tempo di lettura: < 1 minuto

PATRIC LAZIO SERIE A – Gabarron Patric è diventato una scelta affidabile per Simone Inzaghi nel corso degli anni. Infatti, soprattutto in questa stagione, grazie ad una crescita esponenziale è partito più volte da titolare.

Patric con la Lazio

Il calciatore spagnolo, proveniente dalla cantera del Barcelona ha trovato progressivamente sempre più spazio nella linea difensiva biancoceleste. Nonostante abbia trovato la sua prima rete in Coppa Italia con la maglia della Lazio, gli manca ancora quella in Serie A. Proprio per questo detiene un record molto particolare: è undicesimo nella classifica delle presenze (66) in Serie A senza trovare la rete. A guidare la classifica ci sono Hysaj, con 183 presenze, poi Murru (147) e Santon (132).

