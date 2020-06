Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FIORENTINA PATRIC – L’Olimpico sorride alla Lazio che, grazie a una rimonta firmata Immobile-Luis Alberto, ha sconfitto la Fiorentina ed è tornata in piena lotta Scudetto. Adesso la Juventus è distante solo 4 punti. La squadra di Simone Inzaghi è apparsa affaticata nella prima frazione di gioco, salvo poi uscire alla grande nella ripresa con un uno-due che non ha lasciato scampo alla Viola di Ribery, autore della rete del vantaggio. Al termine della gara Patric è intervenuto ai microfoni della radio biancoceleste. Queste le sue parole.

La vittoria

“Bellissima vittoria ma soprattutto importante. Tra due giorni abbiamo un’altra gara ma questi 3 punti ci danno forza per continuare. Siamo partiti a rilento ma poi alla fine abbiamo tirato fuori un atteggiamento propositivo e lo spirito di gruppo. Ora testa al Toro.”

Le finezze di Luis Alberto

“Il Mago con la palla può fare quello che vuole, anche i no look. Però Luis sa quando fare queste finezze e i suoi colpi sono sempre al servizio della squadra.”

La mancanza del tifo

“I tifosi ci spingono quando siamo in difficoltà e la loro mancanza si fa sentire tanto. Ci dobbiamo adattare però; non possiamo usare questo come una scusa.”

Il match contro il Torino

“Questa è la Serie A. Tutti ci possono mettere in difficoltà quindi dobbiamo dare il massimo contro tutti per vincere e continuare a stare lì in alto.”

La gestione della fatica

“Cerchiamo di idratarci il più possibile per non arrivare spossati. Ci adattiamo al momento delicato, ma d’altronde queste sono le difficoltà della vita.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.