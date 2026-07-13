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CALCIOMERCATO LAZIO

Dalla Spagna: “Pau Lopez aspetta la Lazio”

Published

1 ora ago

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Pau Lopez Lazio

Dalla Spagna, esattamente dal portale Extra Time Fútbol, arriva l’ultima indiscrezione di calciomercato con al centro la Lazio: secondo quanto riportato dal media iberico, i biancocelesti avrebbero avviato i contatti per riportare Pau Lopez nella Capitale, ma stavolta il portiere nativo di Girona non vestirebbe la maglia della Roma.

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Calciomercato: contatti tra la Lazio e Pau Lopez, le ultime

“La Lazio avanza per l’ingaggio di Pau López. Lo vuole subito. I biancocelesti hanno contattato il suo agente. Il portiere lascerà il Real Betis. Le parti stanno definendo l’accordo sui termini personali. Il Real Betis attende un’offerta ufficiale. López ha già rifiutato il RCD Mallorca e aspetta la Lazio”. Così il portale spagnolo, Extra Time Fútbol. L’arrivo dell’ex Roma alla Lazio, però, al momento appare complicato. La batteria dei portieri dei biancocelesti, infatti, è già definita: i guantoni sono affidati a Christos Mandas. Le sue spalle sono ben coperte da Edoardo Motta e Davide Renzetti, oltre che da Alessio Furlanetto, costretto ai box per un lungo infortunio.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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