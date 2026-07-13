Dalla Spagna: “Pau Lopez aspetta la Lazio”

Dalla Spagna, esattamente dal portale Extra Time Fútbol, arriva l’ultima indiscrezione di calciomercato con al centro la Lazio: secondo quanto riportato dal media iberico, i biancocelesti avrebbero avviato i contatti per riportare Pau Lopez nella Capitale, ma stavolta il portiere nativo di Girona non vestirebbe la maglia della Roma.

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Calciomercato: contatti tra la Lazio e Pau Lopez, le ultime

“La Lazio avanza per l’ingaggio di Pau López. Lo vuole subito. I biancocelesti hanno contattato il suo agente. Il portiere lascerà il Real Betis. Le parti stanno definendo l’accordo sui termini personali. Il Real Betis attende un’offerta ufficiale. López ha già rifiutato il RCD Mallorca e aspetta la Lazio”. Così il portale spagnolo, Extra Time Fútbol. L’arrivo dell’ex Roma alla Lazio, però, al momento appare complicato. La batteria dei portieri dei biancocelesti, infatti, è già definita: i guantoni sono affidati a Christos Mandas. Le sue spalle sono ben coperte da Edoardo Motta e Davide Renzetti, oltre che da Alessio Furlanetto, costretto ai box per un lungo infortunio.

🚨 𝐄𝐗𝐂𝐋 #ETF: Lazio avanza por el fichaje de Pau López.



🕵🏼‍♂️ Lo quiere ahora. Lazio contactó con su agente. Pau López va a salir de Real Betis. Confirmado.



⏳ Acuerdan términos personales ahora. Real Betis espera oferta formal. López ya rechazó a RCD Mallorca. Espera a Lazio. pic.twitter.com/jOfp2T8je7 — Extra Time Fútbol (@extratimeftbol) July 13, 2026

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